VIDEO. Los alumnos de la UNT accederán gratis a LA GACETA digital

Una de las principales preocupaciones en lo digital es la proliferación de noticias falsas, sobre lo que el responsable de la UNT destacó: “todos los ciudadanos debemos saber informarnos a través de medios responsables y certeros”. En ese contexto, uno de los grandes debates públicos del año se dio alrededor de los recursos para las universidades públicas nacionales, a lo que Pagani hizo mención. “Hubo mucha información que circuló no certera y no bien intencionada a veces, para mezclar todo y generar la sensación de que todo es lo mismo. No se informó adecuadamente acerca de cómo se compone el presupuesto de las casas de altos estudios, en qué lo gastamos y, por otro lado, los controles y auditorías, que entreveraron las cuestiones. Aparentemente ahora la cuestión está un poquito más clara: ya que se sabe qué hacemos con el dinero que recibimos y se despejó la falsedad de que no queremos ni somos auditados”, dijo.