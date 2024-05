Ayuno de dopamina: la dieta que elimina los placeres modernos y las recompensas instantáneas

Los tiempos que corren se caracterizan por la irrupción de la tecnología en términos que modifican nuestros hábitos más tradicionales. Nos levantamos no mirando la luz del día, si no más bien investigando que hay en las redes sociales a horas tempranas de la mañana. Tampoco elegimos billetes físicos, si no más bien deseamos apostar a las monedas virtuales. Las comidas caseras se cambian por las de cadenas internacionales, y nos comunicamos vía Whatsapp cuando nos encontramos en un radio de 10 metros.