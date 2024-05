Medios estatales de Irán afirman que encontraron el helicóptero donde viajaban el presidente Ebrahim Raisi

Sumado a esto, Jamenei, instó a los iraníes a "no preocuparse" por el país, al tiempo que proseguían las labores de búsqueda. "El pueblo iraní no debe preocuparse, no habrá ninguna perturbación" en el territorio, afirmó el guía supremo, quien dijo esperar "que Dios devuelva al presidente y a sus compañeros a los brazos de la nación", durante un discurso retransmitido por la televisión estatal.