Qué sucedió con el departamento en el que desapareció Madeleine McCann hace 17 años

Lo curioso de esta historia es que recibió muchas ofertas de turistas oscuros que buscaban visitar el lugar donde desapareció Madeleine. “Todo el mundo me ha ofrecido dinero, pero no estoy interesada”, aseguró en diálogo con el periódico británico The Sun, en febrero de 2017. Asimismo, añadió: “No creo que sea muy justo para la familia McCann o la gente de Praia da Luz molestar a todo el mundo. Es terrible. Sucedió hace mucho tiempo y no tengo ninguna opinión al respecto”.