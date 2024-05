La novela argentina seleccionada para el Booker Prize

“Mariela tira la revista al piso y se pone de costado, un brazo debajo de la cara, la otra mano apoyada en la almohada. Lucy mira el techo, descubre un agujero pequeño en la chapa por donde entra un poquito de la luz de afuera. Cuando llueva por ahí entrará agua. ¿Vos decís que van a ir al baile? Dice Mariela toda ilusionada. Lucy no contesta. Desde chicas tienen la costumbre de encerrarse en la pieza y echarse en las camas para hablar. A la mami le da rabia: si es de día porque es de vagas estar echadas en vez de hacer cosas en la casa, trabajar o hacer los deberes de la escuela. Si es de noche porque el murmullo y las risitas no la dejan dormir tranquila. Dice que quedarse despiertas hasta la madrugada es cosa de putas. Me da lástima la mami. Dice Lucy. Mariela se incorpora sobre un codo, apoya la mejilla en la palma abierta. ¿Por? Dice. No sé, una sensación que me dio recién cuando llegamos. Está enojada, ya se le va a pasar. ¿También vamos a ser así cuando tengamos hijas? Mariela se ríe y se acuesta boca arriba. Mirá lo que decís. Mejor procura no preñarte vos porque ahí sí la mami te pega una patada en el ojete. Yo, por las dudas, todos los días riego el perejil bien regado. Lucy también se ríe. Sos tarada. Dice”.



*Fragmento.