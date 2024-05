Cartas de lectores: Vacuna antigripal 2024

Hace unos días, mi señora fue a su médico de cabecera y le pidió por favor que le hiciera un pedido para mí de la vacuna antigripal cepa 2024. El médico se negó diciendo que no hace falta llevar dicho pedido, que sólo basta con presentarse en el centro vacunatorio porque ellos tienen obligación de ponerla. Hoy, me presenté en el CAPS de San Bernardo (La Madrid al 2.700) y me dijeron que sin el pedido médico no me pueden vacunar. Tengo 66 años, soy diabético e hipertenso y cobro el PUAM. Si voy al médico a pedirle que me haga la solicitud de la vacuna, me cobrará $12.000 la consulta. ¿Dónde quedará mi ahorro?