Por ahora, la Liga Tucumana quedará suspendida

En el mismo hace lugar al recurso de apelación emitido por San José, contra el fallo emitido por el Tribunal de Disciplina de LTF decretando la nulidad del mismo. El partido en cuestión es el que Sportivo Guzmán le ganó por 4-1 a San José. Y pese a que en dos instancias seguidas no se dio lugar al reclamo de puntos aduciendo que el jugador Luciano Fadel de los “julianos” no sumó minutos en cancha, más allá que en la planilla confeccionada por el árbitro Carlos Martín el fútbolista se presentó con DNI y no con la habilitación de COMET (el único documento válido para afrontar el torneo a partir de la quinta fecha). Al no jugar, se había decidido decretar la nulidad del partido.