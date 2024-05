Martín Guzmán: “Quiero ser un dirigente político con el objetivo de gobernar la Argentina”

“Cristina es la que sigue teniendo más peso, pero no representa a todo el espacio”, advirtió. Guzmán fue el primer ministro de Economía de la gestión de Alberto Fernández. Respecto del índice de inflación de abril del 8,8%, Guzmán cuestionó que el presidente, Javier Milei, festeje esa cifra. "El presidente festeja cualquier cosa, si la ley bases se aprueba lo festeja, si se rechaza lo festeja. No me parece muy relevante lo que festeje o no el presidente, me parece que es una estrategia de comunicación -dijo Guzmán-. La realidad es que hay mucha gente sufriendo, y la realidad es que ha habido una caída muy fuerte del poder adquisitivo de los ingresos. Que la inflación siga bajando en el corto plazo me parece un resultado esperable, y es una combinación de cuestiones", señaló.