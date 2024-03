"Sería gravísimo pedirle más plata al FMI", alertó Martín Guzmán sobre el plan de Milei

Sobre la posibilidad de una nueva renegociación del acuerdo con el Fondo, el ex ministro dijo: "no me sorprende que el Gobierno quiera tomar más deuda. Esa deuda es veneno. No tiene que haber un solo dólar más de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos una deuda enorme, ahí se tiene que acabar la cuenta. Buscar más plata para dolarizar sería hacerle un daño mayor a la Argentina".