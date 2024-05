Quién es Mateo Apolonio, el jugador más joven en romper el record del "Kun" Agüero y Maradona

Actualmente, juega como lateral izquierdo para Deportivo Riestra. A pesar de su corta edad, ya ha dejado una marca indeleble en la historia del fútbol argentino al convertirse en el jugador más joven en debutar en la Primera División del país. “Estaba en el living de mi casa y mi mamá me llamó. Estaba mi papá llorando en el teléfono y yo no entendía nada. Me dijo: ‘Fuiste citado para la Primera División’”, contó el joven en un video que publicó el club en su cuenta de X. Y anticipó antes del partido: "pase lo que pase, va a ser un recuerdo hermoso”.