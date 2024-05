Danza: “De todo menos gordo” no quiere adjetivos ni etiquetas

- Quizás el cuerpo hegemónico necesita de un mirante. En mi caso soy bajito pero no me siento bajo. Pero un mirante me ve bajo. Algo más rojo que otro rojo necesita un rojo más con cuál ser comparado, y es ahí nuevamente el observante. Quizás las críticas, si es que las hay, pueden ir más hacia las maneras de observar cuerpos de otros, que al cómo se siente un cuerpo habitado y mirado por su propio viajero.