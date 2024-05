“Roña” Castro montó un comedor en su gimnasio para ayudar a sus vecinos

Castro creció con cinco hermanos en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Tras la separación de sus padres, se mudó con su padre a Catamarca, donde sufrió hambre desde temprana edad: “Mi viejo chupaba, el alcohol lo perdía y me molía a trompadas, no sabés las necesidades que pasé. No comía, estaba como raquítico. Me acuerdo que mi vieja vino a visitarme, se asustó cuando me vio tan flaco y me volví a Caleta con ella. La pasé muy mal. Desde ahí, no puedo ver a gente en la calle pasando hambre, especialmente a los chicos. Por eso hace cinco años mangueo por todos lados y los viernes damos alimentos a 350 familias en la puerta de mi gimnasio en Temperley”.