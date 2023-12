Ni Miami ni Francia: Nicolás Sánchez seguirá su carrera en Japón

Y es que se trata de un lugar muy diferente al que él y su familia están acostumbrados. Para cualquier latino, Japón resulta un destino exótico. "Sí, es una apuesta arriesgada. Bah, no sé si arriesgada, pero sí poco habitual. De todas maneras, siempre tuve las ganas de hacer esta experiencia, porque me parece un país admirable en cuanto al respeto que tienen y en cómo funcionan las cosas. Y justamente una de las cosas que me gustó mucho es la prolijidad con la que se manejaron en Suntory. Tienen todo previsto, todo preparado para cualquier situación", elogió el goleador histórico de Los Pumas, quien días atrás había revelado en una entrevista con LG Deportiva que quiere seguir formando parte del seleccionado argentino. De hecho, el alto nivel de la Japan Rugby League One (donde también juega Pablo Matera, en Honda Heat) le brindará mejores perspectivas que la MLR en la búsqueda de seguir sumando presencias con la camiseta albiceleste.