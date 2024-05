La izquierda local criticó a la senadora Sandra Mendoza por la Ley Bases

En particular, la dirigente del PTS, Alejandra Arreguez, apuntó a la senador por Tucumán, Sandra Mendoza. "Después de meses de debate es escandaloso que Mendoza siga especulando y no diga cómo va a votar. Tenemos una senadora que esconde la cabeza, pero su voto pude decidir que te jubiles o no, que tengas indemnización o no, que entreguen nuestros bienes comunes naturales a las mineras. En vez de mandar José Orellana a hablar de lealtades, tiene que rendir cuentas ante el pueblo trabajador y dejar de especular en función de sus propios intereses", sostuvo.