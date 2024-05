El sorprendente pacto de “Pepito” Cibrián con sus amigos para que lo “ayuden a morir”

“Si mi parte cognitiva fallara o si tuviera una dolorosa enfermedad terminal, yo no pienso sufrir nada. Me da igual si están de acuerdo conmigo, o no. No quiero ser un vegetal y que se tengan que hacer cargo de mí en ese estado, de ninguna manera. Tengo un pacto ético con amigos y así será, ellos me ayudarán a morir”, aseguró en La Nación.