La ciencia busca entender a Messi: ¿cómo hace para dar pases sin mirar a su compañero?

Durante el partido entre Inter Miami y New York Red Bulls, Lionel Messi (¿cuándo no?) sorprendió a todos con una asistencia de gol sin haber mirado previamente al jugador a quien le pasó la pelota. Pero no fue la primera vez. Uno de los pase-gol más recordados por los argentinos fue durante el mundial de Qatar 2022 cuando el "10" habilitó a Nahuel Molina para el 1-0 parcial de Argentina sobre Países Bajos.