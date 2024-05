“Efecto Google”: de qué manera Internet afecta a nuestra memoria

¿Somos dependientes de Google?: cómo afecta este gigante de la tecnología a nuestro cerebro

Cuando las dudas nos surgen, Google está para asistirnos. Cuando no encontramos la palabra que queremos decir, cuando no recordamos qué aprendimos en la clase pasada, cuando no podemos dilucidar en qué día sucedió un evento, entonces acudimos a la compañía más utilizada del mundo.