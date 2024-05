Juicio por abuso: “Lo primero que pensé es que ella quería plata”, declaró un contador de la empresa de Alperovich

En el marco del juicio contra el ex gobernador José Alperovich, Luis Zamora, contador de la empresa familiar del ex mandatario, brindó testimonio. El hombre reveló que cuando se enteró de la denuncia de una ex colaboradora por violación, inicialmente pensó que se trataba de una estrategia para obtener dinero. Según sus palabras, Alperovich le confesó sorprendido: "¿Podés creer que (el nombre de la denunciante) me quiere denunciar por violación?".