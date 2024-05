Murió Roger Corman, el rey del cine clase “B”

Años antes su discurso era algo más amargo: solía quejarse de que los estudios de Hollywood le habían robado su mercado: desde el éxito de Tiburón y La guerra de las galaxias, las majors se centraron en ciencia ficción y superhéroes, abandonando décadas de grandes presupuestos centradas en el drama. Según él, algunos de sus hijos cinéfilos habían matado al padre. “En las películas de ciencia ficción, el monstruo debe ser siempre más grande que la protagonista”. Una máxima con la que no le fue nada mal, como alardeaba desde el título de su autobiografía, publicada en 1990: How I Made a Hundred Movies in Hollywood and Never Lost a Dime, o, en castellano, Cómo hice cientos de películas en Hollywood y nunca perdí un céntimo”.