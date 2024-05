El radicalismo repudió a Juez tras sus críticas a Lousteau

Juez, jefe de bloque del partido aliado al Gobierno, criticó: “Hay algunos senadores que no son del peronismo y del kirchnerismo que intentan de alguna manera tener algún nivel de presencia y no encuentran otra forma que no sea poniendo alguna chicana, algún palo en la rueda, me parece mucho más sincero decir: ‘Mire, la verdad no nos interesa darle a este Gobierno ningún tipo de herramienta’, lo demás son todas chicanas, estupideces que pretenden demorar esta cuestión”.