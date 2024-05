Por un recargo de tiempo al ganador, Maximiliano Bestani se quedó con la victoria en Termas de Río Hondo

Bestani no solo fue veloz, también estuvo muy atento. Ser práctico en la categoría es fundamental para ganar y también, sumar todos los puntos posibles. “Maxi” explotó esa cualidad en el tercer giro cuando Julián Lepphaille lo pasó, con roce incluido, pero el bonaerense tuvo un mínimo error en una curva. No había terminado el giro y Bestani, astuto, subió la guardia y recuperó la segunda posición. Desde entonces, el tucumano no se despegó de la cola del auto de Damiani que finalizó con un tiempo de 26’39”260/1000.