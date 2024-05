Soriano y García Márquez

Aquel encuentro en La Habana fue el primero, pero no el único. García Márquez recibió varias veces a Soriano. Juntos discutieron de política argentina en París y varios años después volvieron a verse en Cuba, donde le presentó a su esposa, Mercedes Barcha, y más tarde a Fidel Castro. Aquella vez, a fines de 1985, García Márquez ya era dueño del Nobel y cada día cosechaba más lectores con su nueva novela El amor en los tiempos del cólera. Gabo llevó a Soriano hacia el Palacio de Convenciones, donde conversaron por más de dos horas. Así recordaría Soriano, un año después, aquel encuentro con el autor colombiano: “Gabriel García Márquez abre la puerta del coche y baja como si estuviera en su casa. ‘Ven que te lo presento’, dice y atraviesa la rampa del Palacio de Convenciones. La custodia me mira con curiosidad -escribe Soriano- y pienso que para facilitarles el trabajo lo mejor es no mover la campera que llevo enrollada a un brazo. ¿Qué hago yo en ese lugar, caminando al encuentro del hombre que tantas veces ha conmovido al mundo? García Márquez dice mi nombre y el comandante me tiende una mano pesada mientras murmura ‘sí, sí, te hemos leído, hombre’, y sus ojos se empequeñecen, un poco perplejos ante el intruso. Minutos antes, en un chalet rodeado de jardines, un llamado nos hizo dejar por la mitad el vaso de ron. ‘Tengo una cita urgente me dice García Márquez y ofrece acercarme hasta el Palacio de Convenciones, donde están reunidos más de trescientos intelectuales latinoamericanos que debaten sobre arte, ciencia y comunicaciones, convocados por la Casa de las Américas. El chofer deja atrás la puerta de invitados, en la que yo debería haber bajado, y rodea el edificio hasta una larga galería de cemento y vidrio. Hasta entonces, nunca había pensado que iba a conocer personalmente a Fidel Castro. Tampoco el jefe de la revolución cubana espera un visitante trémulo, nervioso, que ha saltado sin querer el cerco de la seguridad, el protocolo y la cita previa. Doy un paso atrás, pregunto por dónde se sale de ese lío, y un hombre de la custodia me señala el camino hacia el parque. ‘¿Adónde vas? -pregunta el comandante, y agrega, imperativo-: Ven, hombre, quédate un momento’”.