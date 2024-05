Cartas de lectores: Paro (II)

Soy un jubilado de 87 años de edad al que en la escuela primaria, en la secundaria y en el hogar le enseñaron que es obligación de todo argentino educarse, cumplir con el servicio militar obligatorio para servir a la patria, con las leyes y trabajar por el bien del país y de la familia. “San Martín venció los Andes trabajando…” cantamos festejando el Día del Trabajador pero un pequeño grupo de pícaros a quienes les confiaron de buena fe la conducción de sus gremios, prácticamente desde hace más de 20 años no trabajan, cobran sueldos y sintiéndose dueños del país han ordenado un paro total de actividades por 24 horas. De ser un próspero y rico país con el sacrificio de criollos que perdieron todos sus bienes y hasta la vida en la lucha por la independencia y con la llegada de extranjeros atraídos precisamente por las oportunidades y bondad de sus tierras, hoy, que estamos atravesando graves problemas económicos consecuencia de políticas equivocadas, estos pícaros dirigentes de los trabajadores sin dudas algún beneficio personal conseguirán, cuando correspondía incentivar el trabajo y mejorar las producciones para que ingrese mucho dinero. Lo que han conseguido con este paro de actividades puede ser endeudarnos cuasi tocando fondo, y de remate desde ya amenazan con un paro de 48 horas; todo porque no aceptan que el pueblo argentino no los quiere en el gobierno. Ruego a LA GACETA hacer entender que la única solución es trabajar honradamente y cumplir con las leyes.