Azúcar: “Los precios internacionales son muy interesantes, pero no sabemos hasta cuándo se mantendrán así"

El vicepresidente del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), Bernabé Alzabé, consideró que las perspectivas de la zafra 2024 son muy buenas, con una producción por hectárea y una superficie implantada que hace varios años no se da. Pero subrayó la necesidad de asumir este escenario con responsabilidad. “Debemos ser conscientes de que con más azúcar debemos cumplir con los compromisos de exportar y de producir alcohol para cuidar nuestro mercado interno”, puntualizó.

Indicó que esta situación se da tanto en Tucumán como en el NOA. “Debido a ello estimamos una zafra importante en cuanto al volumen de producción y superficie”, dijo.

Recordó que a finales del año pasado las expectativas no eran favorables. “Pensábamos que, a raíz de las condiciones climáticas -en especial, de la falta de agua en los campos cañeros-, no tendríamos una buena zafra 2024. Pero este contexto se dio vuelta al empezar el año, y cambiaron significativamente estas condiciones. Hoy nos encontramos con cañaverales muy buenos, no solo en las mejores zonas, sino también en la franja del este tucumano”, señaló.

Contó que en el organismo estiman una superficie aproximada entre 285.000 a 300.000 hectáreas plantadas, y con buenas condiciones de materia prima: “esperamos una zafra muy importante”.

Además, destacó la actual situación de los mercados internacionales del azúcar, que están siendo demandantes. “Debido a ello, los precios son más que interesantes. Sobre todo si los relacionamos con los del mercado interno. Por eso, resulta imprescindible exportar azúcar; no sabemos hasta cuándo se mantendrán estos precios internacionales”, afirmó.

Recordó que durante muchas zafras las exportaciones se realizaban, pese a que los precios no eran buenos y se perdía plata. “Por suerte este año tenemos condiciones de exportación, por lo que ayudaría a vender al exterior para sacarnos los excedentes”, dijo.

Alzabé también se refirió al alcohol. “No debemos olvidarnos del bioetanol. Los cupos que debemos cumplir nos permiten sacar del mercado azucarero unas 500.000 a 600.000 toneladas, y eso ayuda muchísimo”, señaló. Añadió que actualmente las condiciones de precio del bioetanol que viene dando el Gobierno nacional van mejorando: “Esto ayuda aun más a incentivar la producción alcoholera”.

Alzabé subrayó que esta situación los ubica ante un desafío muy grande; en especial, a que se pueda levantar toda la cosecha que se estima. “Los ingenios deberán tener una gran eficiencia fabril y, sobre todo, de cosecha, debido a la gran superficie y producción que se estiman”, puntualizó. Precisó que aún no tienen números, pero consideró que en breve contarán con el informe en el que están trabajando técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).

“Según la información que estamos recogiendo con la Eeaoc, los datos de las estimaciones de superficie y de producción estarían en unos 10 días. Entonces tendremos certeza de lo que venimos estimando hasta ahora”, dijo.

El vicepresidente del Ipaat remarcó que en esta campaña se juntaron muchas cosas. En primer lugar, destacó la mejora de las condiciones climáticas. Pero también dijo que se manejaron adecuadamente los cañaverales y que se incorporaron plantaciones nuevas.

“Los cañaverales están mucho mejor. No solo por el clima, sino que al haber tenido muy buenos precios del azúcar el productor pudo trabajar muy bien sus plantaciones; trabajó con eficiencia en plantaciones nuevas, aplicó en tiempo y forma los fertilizantes, realizó de manera adecuada un control de malezas y pudo controlar las plagas insectiles”, detalló.

En cuanto a los rendimientos de la caña para esta época dijo que todavía están bajos, y qu debido a ello aún no se pueden hacer valoraciones exactas. “Pero están un poco mejor a la misma fecha de la campaña pasada”, adelantó.

Con todo esto insistió en que se deben cumplir con los compromisos asumidos de exportación de azúcar, que superan las 500.000 toneladas a nivel nacional, y sacar los excedentes para que se sostenga el valor del precio del mercado interno. “Resulta clave que se tome consciencia del cumplimiento de los compromisos”, porfió Alzabé.