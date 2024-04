Homicidio de Yamila: “Le dijo: ‘te voy a matar y me voy a matar luego’”

Ayer declararon el hermano y la cuñada de Yamila, que estuvieron con la víctima y el imputado en el drugstore. Coincidieron en que el acusado había consumido alcohol, cocaína y que se encontraba “molesto” con Yamila. Más tarde prestó declaración la hermana de la joven, quien contó que la víctima le había revelado que vivió situaciones violentas mientras fue pareja de Díaz. “Una vez me contó: ‘creía que me iba a matar, no sé cómo pude sacármelo de encima’”, afirmó la joven, y agregó: “también le dijo ‘te voy a matar y después me voy a matar yo’”.