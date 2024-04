El “Pacto de Mayo” será el eje del Fenoa

El Fenoa se hará este viernes a partir de las 15, en el Hotel Hilton Garden inn Tucumán (Miguel Lillo 365 de esta ciudad). Es organizado por la Fundación Federalismo y Libertad (FyL), uno de los think tank más destacados de la región según el ¨Global Go To Think Tank Index” elaborado por el Lauder Institute de la Universidad de Pennsylvania. Por informes e inscripciones los interesados pueden escribir a [email protected] | https://www.federalismoylibertad.org. Fundada en noviembre de 2012, FyL promueve valores para fortalecer una democracia abierta, un sistema republicano sólido y un estado moderno.