VIDEO Ley Bases: “Es muy sólido el acuerdo al que se ha llegado”, afirmó Francos

- No, no. Creo que es diferente esta vez. Me parece que en su primer tratamiento tal vez era un proyecto muy importante y en poco tiempo. Abarcaba muchos temas. En segundo lugar, nosotros pensamos que teníamos las condiciones para poder tratarlo y a lo mejor no interpretamos suficientemente bien el momento. Creo que son también las equivocaciones de un Gobierno que recién comienza. Tenemos un bloque de diputados muy joven, también muy nuevo y un espacio nuevo. Había un caldo de cultivo diferente para el tratamiento de la ley del que existe en esta oportunidad. Ahora me parece que es muy sólido el acuerdo al que se ha llegado y no veo un motivo para que no pueda aprobarse.