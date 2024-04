El Gobierno convocó al Consejo del Salario para el martes 30

La última deliberación del CNS tuvo lugar en febrero, luego de varias postergaciones, y no alcanzó un acuerdo por lo que el Ejecutivo Nacional, con la venia del sector patronal, decidió establecer un aumento del 30% en el Salario Mínimo, con aplicación de la mejora en 2 tramos (febrero y marzo). Para lo que constituyen no sólo datos duros sino pérdida real del poder adquisitivo esa suba tuvo en el primer trimestre una merma del 15,8% en comparación con la inflación del período (51,6%). La corrosión de la “energía de los sueldos” se agravará en abril, ya que el ajuste salarial no será retroactivo, sino que se aplicará a partir de mayo.