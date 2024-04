Jaldo hizo entrega de 110 viviendas en Las Talitas

Por otro lado, el mandatario se refirió a la construcción de viviendas en la provincia. “Tenemos otras viviendas con diferente avances de obra, y sabemos la preocupación que existe porque la fluidez de transferencia de recursos en pagos de certificados está muy disminuida, casi paralizadas y en ese sentido venimos realizando gestiones en el Gobierno Nacional donde aquellas viviendas que tengan un determinado nivel de avance, juntos el gobierno provincial y el nacional las vamos a terminar. También hay que agradecer a las empresas que vienen haciendo un esfuerzo muy grande porque no es fácil trabajar y no cobrar. Hay muchas empresas tucumanas que han decidido seguir trabajando a pesar de saber que los certificados estaban demorados por eso también es que estamos convencidos que vamos a continuar con las viviendas que están faltando. No vamos a claudicar con la construcción de viviendas”.