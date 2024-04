Por qué nos cuesta hacer amigos después de los 30 y cómo revertir este problema

Luego de un tiempo de vivir en el mundo adulto, vamos dilucidando que las amistades ya no son factor de obediencia para moverse y sortear los desafíos que este nuevo programa propone. Podemos enfrentar la falta de dinero, las enfermedades, la hostilidad del trabajo solos, aunque no sea quizás la mejor manera de llevar los conflictos. Sin embargo, no hacer amigos en los 30 no es un mal que aqueja a esta franja etaria.