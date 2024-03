Cartas de lectores: cuando un amigo se va

No existen palabras suficientes para expresar el haz de sentimientos, recuerdos, vivencias que suscitan en uno la pérdida de un entrañable amigo. Fueron décadas de amistad inquebrantable dentro de un conjunto de vivencias únicas detrás de una caña de pescar, por ríos, arroyos, cerros, montes del interior de Tucumán que muy pocos conocen. Desde las nacientes del río Tala (límite con Salta) hasta el Chavarría, el ultimo río del sur de la cadena del Aconquija. Miles de peripecias, miles de aventuras en los días y las noches en las nacientes de los ríos. Durante décadas tuve el gusto de compartir el compañerismo y la solidaria amistad de las aventuras de pesca de truchas. Pero no solo fue la amistad en las aventuras en los montes. Tuvimos intensa actividad, mi amigo en la Facultad de Ciencias Económicas, donde llegó al más alto nivel administrativo y yo intercalando la vocación deportiva de la pesca con la actividad en la Facultad de Derecho y la actividad profesional. En esta memoria al amigo que se fue, cómo no recordar su paso por Asunt el servicio social de la UNT donde participamos conjuntamente al servicio de la comunidad universitaria. Miguel Ángel Quesada, que de él se trata, fue un ser transparente, solidario, sin otra ambición que el servicio al prójimo, a la familia y los amigos. Sé que en esta nota habrá amigos, personas que no podrán mencionarse expresamente, pero el dolor de su partida luego de una cruenta enfermedad motivará que quienes lo frecuentamos, cultivamos su intensa y desinteresada humanidad, podremos guardar una vivencia permanente no sólo de su afecto sino de la bondad y la generosidad que brindó. No siempre nos encontraremos con la amistad de un ser que fue pura generosidad y amor por la naturaleza y las personas con las que tuvo que relacionarse en el devenir de la pesca, las aulas y la generosidad permanente. Por ello más que nunca la canción que da pie a este título que “Cuando un amigo –como Miguel Quesada– se va queda un espacio vacío”.