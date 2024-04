Cómo viven los “ball kids” la experiencia en el Challenger de Tucumán

Más allá del disfrute, la tarea no es sencilla. Con los jugadores y las autoridades apremiando durante los partidos no hay lugar para grandes dudas, ni para desatenciones. “No es fácil porque hay que tener mucha comunicación. Las personas que entran a la cancha tienen que tener comunicación no verbal entre ellos, con el árbitro que los va acomodando según lo que se necesita en la cancha y con los tenistas que le piden la pelota de cierto modo, más rápida o más lenta. Hay que estar atentos y muy predispuestos”, remata Ledezma.