Es búlgaro y vino al Challenger de Tucumán porque su jugador favorito es Del Potro

Hasta ahora, para el búlgaro, la experiencia fue inmejorable, y no sólo por sus resultados. “La gente es muy amable; la ciudad está muy bien, me gusta mucho”, señaló. Y destacó una de las comidas típicas, no tanto de Tucumán, sino de Argentina. “Comí carne, y está de locos”; aseguró Sheyngezikht, que sorprende con un perfecto español. ¿La explicación? “Entreno en Barcelona”, revela. Por eso, también, su tonada al hablar.