Ganó un torneo en Tucumán el año pasado, y ahora volvió a la provincia buscando el título en el Challenger de Lawn Tennis

Aunque la intención es no presionarse tanto, e ir paso a paso, Olivieri no le escapa a su favoritismo en Lawn Tennis. “Vengo a ganar el torneo. No puedo escapar de eso y no quiero escapar de esto tampoco; pero a la vez tengo que pensarlo día a día. Todos se entrenan mucho, trabajan mucho. Si no estás a full día a día, te van a terminar ganando”, apunta. La guardia, entonces, bien alta. Hay confianza, pero no se confía.