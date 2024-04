Se viene la 12° Edición del Fenoa

El Foro Económico del Noroeste Argentino reunirá a un nutrido grupo de importantes funcionarios y líderes de opinión. Según los organizadores, hasta ahora confirmaron su presencia el ministro del Interior Guillermo Francos, el diputado nacional José Luis Espert y el analista político Carlos Pagni. Además estarán presentes el ex ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación y ex presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, y el ex titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Dujovne. Habrá una importante presencia de empresarios.