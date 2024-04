El Jugador Ideal de rugby según Alejandro Carrier

Bonus track: una vez más, como sucedió con Núñez Piossek, a pedido del entrevistado se incluyó una categoría extra. En este caso, Alejandro quiso incluir a su ídolo, su hermano Mario Emilio Carrier. "Tuve la suerte de haber jugado al rugby con él. Era un loco de la guerra. Fue el jugador que más impresionó. Tenía un coraje y una actitud superlativa. Era más bajo que yo y jugaba de wing forward. Tenía desprecio por su físico. Se fajaba con todo el mundo, yo lo tenía que estar agarrando. El día más importante y hermoso de vida en el rugby fue cuando compartí cancha con él por primera vez, cuando yo tenía 15 años y él 18. Fue un gran jugador, pero después se le hizo una hernia de disco y tuvo que dejar. Era un crack. También fue presidente en la época dorada del club, en la década del 2000. Hizo muchas mejoras en Huirapuca, instaló el riego en la cancha y como era arquitecto, junto a un amigo renovó la cantina. Siempre me acuerdo de cuando éramos chicos y jugábamos al rugby mano a mano en el fondo de nuestra casa. Yo lo volvía loco porque era muy rápido y no me podía agarrar. Eso sí, cuando me agarraba con un tackle...Dios mío, me sacaba las ganas de jugar".