Matías Ferro, un conductor forjado en Lawn Tennis y templado en el rigor de Francia

De todas maneras, su rutina en Villefranche-sur-Saône le permite llevar una vida muy tranquila y ordenada, al punto de que pudo retomar sus estudios. "No se puede entrenar más de dos horas por día, en promedio. Quizás en el día más pesado hacés doble turno con dos horas de cancha, una hora de gimnasio y un rato más de video. El resto del día lo podés organizar como quieras. Y por eso este año empecé a estudiar. El presidente del club es dueño de una escuela privada y me propuso seguir una carrera, validándome los tres años de ingeniería que había hecho en Tucumán. Así que me metí a hacer cuarto y quinto año de Master Engineer and Business Developer. Es como una ingeniería industrial, pero más orientada a los negocios y a la administración de empresas. Es un lindo desafío porque además me da la posibilidad de llevarme algo más que una experiencia rugbística cuando decida volver a Tucumán", resume Ferro.