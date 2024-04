Volvió Caro Pardíaco y es un fenómeno en el streaming: quién está detrás del personaje y cómo surgió

Para Kartún, músico de 40 años, el personaje está compuesto por una mezcla de muchas personas que conoció en su vida real. Esto no evitó que se viralizara una denuncia por parte de Delfina Aused. “Se robó mi personalidad, mi forma de hablar”, expuso la jóven influencer rosarina. Caro no tardó en emitir su respuesta: “¿No? Tipo... ¿qué? What the hell? I mean, no, tipo...”, soltó con humor en "Olga" para desmentir las acusaciones de Aused.