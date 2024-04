Fernando "Tano" Ortiz y los motivos por los que no saludó a Lionel Messi

“Lo dije y lo vuelvo a reiterar: para mí es el mejor jugador de toda la historia de este deporte. Lo sigo sosteniendo y arranqué también diciendo las cosas que dije, que jamás quise ofender a nadie y faltar al respeto a nadie. Simplemente di mi opinión con respecto a lo que sigo pensando. Y no, no se dio ese saludo. Y si se daba, no sé cómo iba a reaccionar. De mi parte, el respeto lo va a tener de por vida”, aclaró el técnico argentino, que tampoco puedo estrechar las manos con Martino. “No se dio. No se dio. No soy de tener algún tipo de rencor. Quizás en el momento que ambos pudimos haber saludado no se dio”, explicó.