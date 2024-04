Lionel Messi y Luis Suárez habrían tenido una discusión con el técnico de Rayados de Monterrey

Las declaraciones de Fernando Ortíz en la previa del partido contra Inter Miami

El técnico de Rayados de Monterrey Fernando Ortíez había declarado en la previa al partido en contra de Inter Miami y sobre todo, de Lionel Messi. "Espero que los chicos entiendan que (Messi) es un jugador más, entiendan que es un rival más, porque después viene lo otro. El árbitro, el marco, la gente; el chico, Lionel, que está mas pendiente quizás de lo que sufre, que no juega tanto; todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro?", declaró Ortíz. "¿Si me preocupa el entorno? Obvio. No sé si nos pueden perjudicar, pero el negocio está ahí. Que el negocio no va por el lado de Monterrey lo sabemos todos, no es que esté diciendo algo que no conozcamos todos. Entiendo el negocio, sí. ¿Lo comparto? No", concluyó.