Amigos de verdad, amigos de la verdad

Se cierra la polémica con un reconocimiento del filósofo de haber sido refutado. En “carta de Pesadumbre” se lee a un Montaigne que teme perder a su de la Boétie: Querida Génie: Le ruego disculpe mi torpeza y siga considerándome su amigo Si yo hubiera consultado mi experiencia, habría encontrado, en el vínculo entrañable que me liga a usted desde hace tantos años, un decisivo mentís de la afirmación según la cual no cabe la amistad entre hombres y mujeres. Pero no consulté mi experiencia; en vez de eso, me embarqué en gruesas generalizaciones que me condujeron a decir lo que no hubiera querido haber dicho. He sido injusto con usted y con algunas otras personas, lo que me tiene contrito y apesadumbrado. Sólo me resta esperar que esas personas -pero sobre todo usted, Génie- acepten esta declaración de mi error, esperanza que no puedo abrigar sino con el manto de la amistad.