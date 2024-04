Decide priorizar el nivel colectivo en San Martín de Tucumán

El bonaerense de 31 años entiende que en la categoría cada juego es diferente y los futbolistas deben saber adaptarse a las distintas condiciones que se presentan. “En algunos se puede hacer un poco más y en otros no tanto. La clave está en la lectura de cada rival y, sobre todo, de cada momento. Si se me ve suelto en ataque es porque los partidos se han dado para eso. Uno va leyendo en qué momento se puede, en cuál no y contra qué rivales sí. Con Quilmes me agarró en una situación en la que el equipo necesitaba de otras características; voy tratando de entender qué es lo mejor para mí y el equipo”, aseguró, dejando en claro que lo colectivo está por sobre todas las cosas. “Cuando el equipo va bien, todos nos vamos sintiendo mejor. Esa es la única forma de conseguir algo en común. Después, mejores o peores rendimientos vamos a tener todos a lo largo del año. Son muchas fechas y a la regularidad la vas encontrando en base a esos buenos rendimientos”, resaltó.