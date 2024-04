Fernando Ortiz, DT de Monterrey, sobre su cruce con Messi: “Va a quedar ahí”

"Lo que sucedió va a quedar ahí. Son todas cosas que se hablan. No voy a dar ninguna declaración con respecto a eso", indicó el ex defensor argentino. En la previa del partido, Ortiz había realizado algunas declaraciones polémicas, que no fueron bien recibidas por Lionel Messi y compañía. “Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas”, había advertido.