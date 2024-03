Pachelo ratificó su inocencia en el crimen de García Belsunce: “Me sacaron las ganas de vivir”

Aseguró que hubo corrupción en la causa

“En los últimos 20 años hubo 3 juicios por la muerte de la señora García Belsunce han participado aproximadamente 20 jueces de distintas instancias. Han condenado a la familia por encubrimiento, también a Carrascosa. Han condenado por homicidio a Carrascosa y lo han absuelto. Me han absuelto a mí y ahora me han condenado. Esto no es un juego de palabras, es la mismísima causa García Belsunce”, expresó.