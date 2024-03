Cartas de lectores: ¿Verdad o relato?

En respuesta la carta del lector Santiago Paz Brühl (26/03), preguntándose si fueron 30.000 o 9.000 las personas secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas durante la última Dictadura militar, me tomo el trabajo no de responderle a personas negacionistas y deshumanizadas, sino de dejar escrita una Verdad insoslayable para las nuevas generaciones: “Documentos desclasificados en EEUU, revelan que los militares admitían haber asesinado o hecho desaparecer a 22.000 personas entre los años 1975 y 1978 (todavía quedaban cinco años más de dictadura)”. No lo publicó algún diario comunista, ni lo escribió Horacio Verbitsky, sino el diario “La Nación” del 24/03/2006, firmado por un tal Hugo Alconada Mon. También dice que aquella Dictadura respondió a un Estado que se levantó en armas para defender a la sociedad civil, sin explicar su visión sobre el resto de los golpes de Estado con que masacraron a seres humanos y al concepto de ciudadanía en nuestra Patria, desde 1930 hasta 1983 (cinco décadas que nos destruyeron). Hay quienes sostenemos las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Otros sostienen el perverso relato del mal, encubierto en el Dios, Patria y Hogar.