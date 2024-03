Cartas de lectores: ¿Verdad o relato?

En relación a la carta del lector Gabriel Pereira “Sobre la verdad y la justicia” cabe cuestionarse: ¿Fueron 30.000 los desaparecidos? Listados serios no llegan a 9.000 nombres, incluyendo muchos que luego aparecieron vivitos. ¿Acaso las guerrillas de los 70 no cometieron ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil a la que mantenían aterrorizada? Bajo la doble vara de la ONU y demás organizaciones y países catalogadas como adalides de los DDHH, países víctimas de actos terroristas emprendieron y siguen emprendiendo terribles guerras y genocidios como en Irak, Afganistán, Siria, Libia, matanzas de ruso-ucranianos, palestinos, etc. El Estado argentino se levantó en armas en los 70´s para defender a la población civil, asediada por una guerra ideológica internacional con sangrientos antecedentes como la guerra civil española, Cuba, Angola, Nicaragua, Colombia, etc.