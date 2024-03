Lawn Tennis ganó un partidazo y se sostuvo como único puntero

En la segunda parte, Los Tarcos volvió a ponerse al frente con un try penal (23-21), y Lawn Tennis retomó el tablero con un penal de Rez Masud (24-23). Era así, de un lado a otro, minuto a minuto, y estaba claro que el ganador iba a ser simplemente el que al momento de la corneta estuviera arriba. El “Mellizo” Cortés volvió a poner su lectura y picardía para sacar un autopase con el pie, con la suficiente fortuna como para que una desinteligencia en la recepción del rival le dejara nuevamente la pelota a él, y no tuvo más que volver a subirse a la moto y darle el triunfo parcial a su equipo con un nuevo try. Hasta ahí, era 30-24 para Los Tarcos. Pero todavía faltaba.