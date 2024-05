Según Alberto Fernández, quienes votaron por la Ley Bases "tendrán causas penales"

El ex presidente Alberto Fernández concedió una entrevista al canal C+, marcando su regreso a la esfera mediática tras varios meses de mantener un perfil bajo, limitándose a comunicaciones a través de sus redes sociales. Durante la entrevista, Fernández no escatimó en críticas hacia la gestión de Javier Milei como jefe de Estado, centrándose particularmente en el tratamiento legislativo de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en el Congreso.