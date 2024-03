Gonzalo García se quedará en Zebre hasta 2024

“Agradezco al club su confianza. Estoy muy feliz y orgulloso de continuar mi experiencia en Zebre y Parma, ciudad en la que me instalé muy bien. He creado un buen clima y me llevo muy bien con mis compañeros, dentro y fuera del campo”, destacó el medio scrum formado en Natación y Gimnasia, quien seguirá sumando experiencia en el rugby profesional por lo menos hasta 2026.