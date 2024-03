¿Jugar al rugby es peligroso? Reflexiones tras el diagnóstico de encefalopatía traumática crónica

El de Guyton es el último de varios casos que instalaron la discusión sobre los efectos del rugby en la salud. A fines del año pasado, más de 200 ex jugadores le iniciaron acciones legales a la World Rugby, el organismo internacional rector del deporte, por las lesiones cerebrales que sufren alegando que la entidad no había tomado los recaudos necesarios. Uno de los denunciantes contó que fue diagnosticado con demencia temprana y posible ETC. La enfermedad motoneurona, epilepsia y la enfermedad de Parkinson son otras de las posibles consecuencias de los golpes en la cabeza.